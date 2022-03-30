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Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanı yayında!

Nursel Ergin, bir yarışmacının diskalifiye olduğunu açıklıyor!

30.03.2022 - 16:16 |
Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanı yayında!

Hasret, kaynanalar odasına gittiği sırada bir kaza yaşıyor. Herkes telaşla Hasret'in yanına koşuyor. Hasret ise, acı içinde yerden kalkamadığını söylüyor.

Hasret, kaynanalar odasına gittiği sırada bir kaza yaşıyor. Herkes telaşla Hasret'in yanına koşuyor. Hasret ise, acı içinde yerden kalkamadığını söylüyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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