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Gelinim Mutfakta 896. Bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Miyase Türkel, Damla Saçıkara ve Hasret Vural aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

28.03.2022 - 16:09 |
Gelinim Mutfakta 896. Bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Miyase Türkel, Damla Saçıkara ve Hasret Vural aldı! 1 çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

 Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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