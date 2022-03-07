Gelinim Mutfakta 7 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 7 Mart günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 7 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

7 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Fatma: 12

Miyase: 10

Hasret: 19

Yeşim: 18

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI, GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

7 Mart Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 puanla Hasret oldu.