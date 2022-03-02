Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
TelevizyonGelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?
HaberlerTelevizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?
ABONE OL

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ve gÃ¼n birincisi merak ediliyor. Hafta iÃ§i her gÃ¼n yemekleriyle mÃ¼cadele eden gelinlerden biri gÃ¼n sonunda Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi oluyor. Peki, 2 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Gelinim Mutfaktaâ€™da kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kim elendi?

02.03.2022 - 16:03 |
Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ve gÃ¼n birincisi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyiciyle buluÅŸuyor. Kanal Dâ€™de hafta iÃ§i her gÃ¼n ekrana gelen programda gÃ¼nÃ¼n sonunda bir isim Ã§eyrek altÄ±nÄ± alÄ±yor. 2 Mart SalÄ± Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? Nursel Ergin kaÃ§ puan verdi? Ä°ÅŸte 2 Mart ÅžubatÂ Gelinim Mutfakta puan durumu...

2 MART SALI GÃœNÃœ GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

YeÅŸim:Â 11

Hasret:Â 21

Deniz:Â 13

Miyase:Â 17

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU, Ã‡EYREK ALTINI KÄ°M ALDI?

KayÄ±nvalidelerden en yÃ¼ksel puanÄ± alÄ±p Ã§eyrek altÄ±nÄ±n Hasret aldÄ±.

Â

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne Gelinim Mutfaktada gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

OÄŸuzhan Koç 'göbek yaÄŸÄ±' operasyonunun yeni ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya çÄ±ktÄ±!

OÄŸuzhan KoÃ§ 'gÃ¶bek yaÄŸÄ±' operasyonunun yeni ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±!

Zehra GüneÅŸ'in yeni tarzÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±!

Zehra GÃ¼neÅŸ'in yeni tarzÄ± sosyal medyayÄ± salladÄ±!

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

AnÄ±l Berk Baki, Ogeday GiriÅŸken'i uyardÄ±: Kendi Survivor'Ä±na bak!

AnÄ±l Berk Baki, Ogeday GiriÅŸken'i uyardÄ±: Kendi Survivor'Ä±na bak!

SÄ±radaki Haber