Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ve gÃ¼n birincisi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyiciyle buluÅŸuyor. Kanal Dâ€™de hafta iÃ§i her gÃ¼n ekrana gelen programda gÃ¼nÃ¼n sonunda bir isim Ã§eyrek altÄ±nÄ± alÄ±yor. 2 Mart SalÄ± Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? Nursel Ergin kaÃ§ puan verdi? Ä°ÅŸte 2 Mart ÅžubatÂ Gelinim Mutfakta puan durumu...

2 MART SALI GÃœNÃœ GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU

YeÅŸim:Â 11

Hasret:Â 21

Deniz:Â 13

Miyase:Â 17

GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU, Ã‡EYREK ALTINI KÄ°M ALDI?

KayÄ±nvalidelerden en yÃ¼ksel puanÄ± alÄ±p Ã§eyrek altÄ±nÄ±n Hasret aldÄ±.

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