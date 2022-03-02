Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?

Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu, çeyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kazanan gelin?
Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ve gÃ¼n birincisi merak ediliyor. Hafta iÃ§i her gÃ¼n yemekleriyle mÃ¼cadele eden gelinlerden biri gÃ¼n sonunda Ã§eyrek altÄ±nÄ±n sahibi oluyor. Peki, 2 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Gelinim Mutfaktaâ€™da kim birinci oldu, Ã§eyrek altÄ±nÄ± kim aldÄ±, kim elendi?
02.03.2022 - 16:03 |
Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ve gÃ¼n birincisi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle izleyiciyle buluÅŸuyor. Kanal Dâ€™de hafta iÃ§i her gÃ¼n ekrana gelen programda gÃ¼nÃ¼n sonunda bir isim Ã§eyrek altÄ±nÄ± alÄ±yor. 2 Mart SalÄ± Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gÃ¼nÃ¼n birincisi kim oldu? Nursel Ergin kaÃ§ puan verdi? Ä°ÅŸte 2 Mart ÅžubatÂ Gelinim Mutfakta puan durumu...
2 MART SALI GÃœNÃœ GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA PUAN DURUMU
YeÅŸim:Â 11
Hasret:Â 21
Deniz:Â 13
Miyase:Â 17
GELÄ°NÄ°M MUTFAKTA GÃœNÃœN BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU, Ã‡EYREK ALTINI KÄ°M ALDI?
KayÄ±nvalidelerden en yÃ¼ksel puanÄ± alÄ±p Ã§eyrek altÄ±nÄ±n Hasret aldÄ±.
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