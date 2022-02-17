Gelinim mutfakta 17 Şubat puan durumu! 17 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 17 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİN MUTFAKTA 17 ŞUBAT PUAN DURUMU

Miyase: 18

Deniz: 12

Yeşim: 17

Hasret: 14

17 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın dördüncü gününde Miyase 18 puanı alarak birinci oldu.