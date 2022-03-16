Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu! 16 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 16 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 16 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta'da puan durumu henüz belli olmadı.

16 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da puan durumu henüz belli olmadığından, çeyrek altını kazanan gelin adayı netleşmedi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA 15 MART GÜNÜN BİRİNCİSİ ve PUAN DURUMU

Miyase: 17

Yeşim: 12

Hasret: 15

Deniz: 17

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çekilen kura sonucu çeyrek altının sahibi Deniz oldu. Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta'da birinci olan gelin Yeşim de çeyrek altını aldı.