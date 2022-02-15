Gelinim Mutfakta 15 Şubat puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Şubat puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Şubat 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

15 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU BELLİ OLDU MU?

Gelinim Mutfakta 15 Şubat Perşembe günü puan durumu henüz belli olmadı.

Yeşim 18 puan

Miyase 17 puan

Hasret 13 puan

Deniz 9 puan

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Yarışmanın bugünkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.