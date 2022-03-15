Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu! Gelinim Mutfakta'da 15 Mart günün birincisi kim oldu, kim elendi, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 15 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 15 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA 15 MART GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 15 Mart puan durumu belli olmadığından günün birincisi netleşmedi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN NELER OLDU?

Yeşim ve Miyase, altın tablosundaki durum yüzünden ufak çaplı bir tartışma yaşıyorlar. Sevilay Hanım ise, Yeşime kaynanası Beyhan Hanım ile ilgili şoke eden bir bilgi veriyor.