Gönül Dağı Veysel ölüyor mu, Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu? Semih Ertürk kimdir?

Gönül Dağı'nda fragmanı gündeme bomba gibi düştü. Dizinin yeni bölüm fragmanında Veysel karakterinin kaza geçirmesi seyircileri üzüntüye boğdu. Mehmetçik Kut-ül Amare, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve en son da Gönül Dağı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Semih Ertürk'ün veda edeceği iddiaları gündem oldu.

GÖNÜL DAĞI VEYSEL ÖLÜYOR MU, SEMİH ERTÜRK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

23 Nisan Cumartesi akşamı Veysel karakterinin ölüp ölmeyeceği netleşecek.

SEMİH ERTÜRK KİMDİR?

Semih Ertürk 14 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

Kamera önü çalışmalarına önce reklam filmlerinde başladı. Ardından 2015'te 'Yok Artık' sinema filminde oynadı. Daha sonra popüler dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Taner' rolüne hayat verdi.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin başrolünü üstlenen ünlü oyuncu, dizide 'Said' karakterine hayat vermiş ve senaryo gereği diziden ayrılmıştır. Şimdilerde ise Gönül Dağı dizisinde 'Veysel' karakterine hayat vermektedir.