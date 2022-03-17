Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün var mı, bu akşam yeni bölüm var mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 24. Bölüm ne zaman, neden yok? 17 Mart TRT 1 yayın akışıé
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Perşembe günler TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı en son 23. bölümü ekrana geldi. Berat Kandili’nin bugün idrak edilmesi sebebi ile bu akşam Barboroslar Akdeniz’in Kılıcı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. İşte deratlar…
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın bugün, bu akşam olup olmadığı sorgulanıyor. TRT 1 yayın akışını kontrol eden izleyiciler Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin bu hafta yayın akışında yer almaması üzerine arama motorlarına yöneldi. 17 Mart TRT 1 yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Berat Kandili özel programı yer alıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm ne zaman?
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM VAR MI?
TRT’de kandil özel programı yer aldığından Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam yayınlanmayacak.
BARBAROSLAR AKDENİZ’İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü 24 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek. Bu akşam TRT 1 yayın akışında saat 22:00’de dizinin tekrarı bulunuyor.
17 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:30 Ege’nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Berat Kandili Özel
22:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
01:15 Türk Sineması Rüya Makamı