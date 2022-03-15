Arka Sokaklar 619. bölüm 2. fragmanı yayında!

Seri katil Poyraz için çember daralır. Evinde yapılan aramada onu içeri tıkacak olan deliller bulunur. Eşine de durumu anlatan ekibimiz, Poyraz'ın son hamlesiyle şoke olur. Poyraz, yine bir kadını kaçırmıştır. Onu öldürmek yerine kafasını taktığı Selin'i elde etmek için kullanır. Şayet Selin bu değiş tokuşu kabul etmezse kadını öldürecektir. Selin, tüm yaşanacak olumsuzlukları umursamadan Poyraz'ın verdiği adrese gider.

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