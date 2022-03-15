Arda ile Omuz Omuza 121. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, Berfu Yenenler'i konuk ediyor. Berfu Yenenler, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Balık Kek" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 12.00’da Kanal D’de!