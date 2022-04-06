6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 6 Nisan çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 6 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 6 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 6 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

6 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

6 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadığından, günün birincisi netleşmedi.

GELİNİM MUTFAKTA 5 NİSAN PUAN DURUMU

Öykü 15 puan

Yeşim 13 puan

Miyase 10 puan

Damla 9 puan

Öykü yarışmasının birincisi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 4 NİSAN PUAN DURUMU

Miyase 22 puan

Yeşim 18 puan

Öykü 14 puan

Damla 11 puan (Eksi 2)

Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin 22 puan ile Miyase oldu.