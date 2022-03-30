GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Televizyon30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?
HaberlerTelevizyon Haberleri 30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?
ABONE OL

30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu ne? Gelinim Mutfakta’da gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

30.03.2022 - 15:00 |
30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 30 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu henüz belli olmadı.

30 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 30 Mart puan durumu belli olmadığından, gün birincisi henüz açıklanmadı.  

 

 

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?

30 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 30 Mart çeyrek altını kim aldı?

Bilge Öztürk: Bennu'yu çok severim,aramız iyi

Bilge Öztürk: Bennu'yu çok severim,aramız iyi

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

Ünlü oyuncu Paul Herman 76. doğum gününde öldü!

Sıradaki Haber