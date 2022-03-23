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Televizyon23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 23 Mart gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?
HaberlerTelevizyon Haberleri 23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 23 Mart gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?
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23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 23 Mart gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 23 Mart puan durumu ve günün birincisi merak ediliyor. Hafta içi her gün yemekleriyle mücadele eden gelinlerden biri gün sonunda çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 23 Mart puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim aldı?

23.03.2022 - 14:04 |
23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 23 Mart gün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 23 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadı.

Miyase

Hasret

Yeşim

Fulya

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

23 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu henüz belli olmadığından, gün birincisi netleşmedi.

Yarışmanın dünkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Miyase olmuştu.

 

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