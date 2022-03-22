22 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ne, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mart çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mart puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 22 Mart 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 22 MART PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Miyase 18 puan

Hasret 16 puan

Yeşim 16 puan (Eksi 2) 14 puan

Fulya 9 puan (Eksi 4) 5 puan

Fulya gelin bugün iki ayrı hata nedeniyle eksi 4 puan ceza aldı. Yeşim de eksi 2 puan ceza aldı.

22 MART GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Nursel Ergin; Miyase, Hasret, Yeşim ve Fulya'nın tabakları arasında en yüksek puanı verdi. En yüksek puanı alan gelin Miyase oldu, en kötü tabak olan 1 puan ise Fulya'ya gitti.

Yarışmanın bugünkü bölümünde çeyrek altını kazanan gelin bir kez daha Miyase oldu.