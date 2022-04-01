1 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ne, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Nisan çeyrek altını ve bilezikleri kim aldı, elenen kim oldu?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Nisan puan durumu ve Gelinim Mutfakta gün birincisi sorgulaması başladı. Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Kanal D’de hafta içi her gün ekrana gelen programda günün sonunda bir isim çeyrek altını alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı, kim elendi? Gelinim Mutfakta 1 Nisan 2022 puan durumu ve diğer merak edilenler…

GELİNİM MUTFAKTA 1 NİSAN PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Damla:

Gelinim Mutfakta 1 Nisan puan durumu henüz belli olmadı.

1 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi puan durumu henüz netleşmediğinden belli olmadı.