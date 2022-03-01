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Simge Sağın evini değiştirdi! Aylık kirası...

Simge Sağın,oturduğu evi değiştirdi. Ünlü şarkıcı Galata’ya taşındı. Aylık 20 bin TL'ye kiraladığı dairesine yerleşen ünlü isim, manzaraya karşı kitap okuduğu anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

01.03.2022 - 12:23 |
Simge Sağın evini değiştirdi! Aylık kirası...

Simge Sağın, 2020’de Göksu Evleri’nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye almıştı. İçini de 280 bin TL masraf yaparak değiştirmişti. 2021 yazından bu yana 70’in üzerinde konser veren popçu adres değiştirdi.

SATIN ALMAK İSTİYOR


Posta'nın haberine göre; Galata’da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Sağın, aylık 20 bin TL’ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. Evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek olan güzel şarkıcı, fiyatta indirim de istiyor. Çünkü iddiaya göre evin değeri yaklaşık 7.5 milyon TL.

'Sevmek Yüzünden' ile 2021'in en radyo dostu şarkılarından birine imza atan Simge, evin sahibi ile anlaşıp tapuyu alırsa stüdyosunu da taşıyacak. Böylelikle denize nazır müzik yapacak.

MANZARAYA KARŞI KİTAP OKUDU


Öte yandan 40 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni evinin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Manzaraya karşı kitap okurken poz veren Simge, bu kareleri sosyal medyadan yayınladı.

Simge Sağın evini değiştirdi Aylık kirası...

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