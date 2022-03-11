Sibel Can kendini 500 bin TL’lik kolyeyle ödüllendirdi!

Sahnelere dönen Sibel Can, başarısının tadını çıkarırken, kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmedi. Yatırım yapmayı seven ünlü şarkıcı, 35 bin dolara (500 bin TL) pırlanta kolye aldı.Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; uzun yıllardan beri güvendiği yeni mücevherini seçen sanatçı, gözleri gibi zümrüt yeşili bir tasarımda karar kıldı.

10 karat Colombia zümrüdü ve 15 karat birinci sınıf pırlantalarla tasarlanan kolye için "Sibel Can’ın zarafetine ve gözlerine çok yakıştı" yorumu yapıldı.