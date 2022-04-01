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Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otoban yolunda minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

01.04.2022 - 17:58 | | İHA
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Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi İzmir- İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kürşat Ö.'nün kullandığı minibüs, Mazlum S. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Selami Şahinin oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi

Çarpışmanın etkisiyle minibüs bariyerlere çarparken kamyonet ise devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Selami Şahinin oğlu Fikret Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi

Kazada Minibüs sürücüsü Kürşat Ö. ile yolcular Andreas Rangavis, Celal Gökhan Güldal ve sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.   

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