Sanatçı Aykut Sözeri hayatını kaybetti!

Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Aykut Sözeri, yaşamını yitirdi.

Acı haberi Sözeri'nin oğlu duyurdu. Babası gibi oyuncu olan Cenk Sözeri, "İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum... Maalesef Babamız Aykut Sözeri'yi kaybettik. Cenaze töreni Yarın Saat 15 00'de Ankara Yenimahalle Ahmet Efendi Camii, Karşıyaka mezarlığında olacak. Tüm dostlarının ve sevenlerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

AYKUT SÖZERİ KİMDİR?

1950'de Ankara'da doğan Aykut Sözeri, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden 1969 yılında mezun oldu. Daha öğrencilik yıllarında Devlet Tiyatroları'nda oynamaya başladı. Konservatuvar yıllarında Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi önemli isimlerden dersler aldı.

Başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere, Devlet Tiyatroları'nın farklı bölgelerinde, yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı.

TRT'de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu seslendirdi. Asıl mesleği olan tiyatro oyunculuğu olan Sözeri, dizi ve filmlerde de oynadı.