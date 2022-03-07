GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinOzan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 7 yıllık evliliği 10 dakikada bitirdi
HaberlerMagazin Haberleri Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 7 yıllık evliliği 10 dakikada bitirdi
ABONE OL

Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 7 yıllık evliliği 10 dakikada bitirdi

KARGO müzik grubunun eski solisti Ozan Anlaş, 7 yıl önce evlendiği vokal koçu Nilüfer Anlaş’tan 10 dakikada boşandı.

07.03.2022 - 11:35 |
Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 7 yıllık evliliği 10 dakikada bitirdi

Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 2015 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden bugün 6 yaşında olan bir çocuklara dünyaya geldi.

İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği zamanla çatırdamaya başladı. Nilüfer Anlaş da avukatı Selim Yahni aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Ozan Anlaş ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmeden mahkeme, ünlü şarkıcının çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. 

OZAN ANLAŞ KİMDİR?

Ozan Anlaş, 14 Ağustos 1982 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir.

İlkokul ve Ortaokul yıllarında Bursa’da okuyan Ozan Anlaş çocukluk yıllarında şehir tiyatrolarında sahne alıp şarkı söylemiştir. (Hürriyet)

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu! Alef'ten sonra...

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu! Alef'ten sonra...

Yeşilçam'ın usta fotoğrafçısı Ali Mermer hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta fotoğrafçısı Ali Mermer hayatını kaybetti

Survivor Panorama neden yok, yayından kaldırıldı mı? Survivor Panorama saat kaçta? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Survivor Panorama neden yok, yayından kaldırıldı mı? Survivor Panorama saat kaçta? 7 Mart 2022 Pazartesi TV8 yayın akışı

Gigi Hadid, Filistin ve Ukrayna için harekete geçti! ‘Ellerinizi çekin’ diyerek duyurdu

Gigi Hadid, Filistin ve Ukrayna için harekete geçti! ‘Ellerinizi çekin’ diyerek duyurdu

Sıradaki Haber