Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 7 yıllık evliliği 10 dakikada bitirdi

Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 2015 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden bugün 6 yaşında olan bir çocuklara dünyaya geldi.

İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği zamanla çatırdamaya başladı. Nilüfer Anlaş da avukatı Selim Yahni aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.

Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Ozan Anlaş ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmeden mahkeme, ünlü şarkıcının çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

OZAN ANLAŞ KİMDİR?

Ozan Anlaş, 14 Ağustos 1982 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir.

İlkokul ve Ortaokul yıllarında Bursa’da okuyan Ozan Anlaş çocukluk yıllarında şehir tiyatrolarında sahne alıp şarkı söylemiştir. (Hürriyet)