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Merve Boluğur'dan Gülşen'e destek!

Gülşen konserde giydiği kıyafetlerle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Son konserinde sahneden inip seyircinin arasında dolaşırken arkadaşının kucağına oturan Gülşen eleştiri oklarının hedefindeyken ünlü şarkıcıya Merve Boluğur'dan destek geldi.

08.03.2022 - 16:45 |
Merve Boluğur'dan Gülşen'e destek!

Gülşen seyircilerin arasına inip yaptığı hareketle gündemde. Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Sezgin de Gülşen'in kalçasına tokat attı!

Bu anlar sosyal medyada gündeme gelip Gülşen'e eleştiri yağdı. Merve Boluğur ise Gülşen'e destek verdi.

Merve Boluğurdan Gülşene destek

Kendisi de iddialı pozlarıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü oyuncu o anları paylaşıp "Cesaretle kendi olan kadınlar, dışarıya kulak tıkayanları seviyorum" dedi.

 

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