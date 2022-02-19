Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Cemal Güzelci kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Hülya Avşar Cemal Güzelci aşkı gündeme bomba gibi düştü! 12 yıllık yalnızlığını ünlü iş insanı Cemal Güzelci ile noktalayan Hülya Avşar sonunda aradığı aşkı buldu. Önceki akşam Hülya Avşar ve sevgilisi Cemal Güzelci bir mekanda görüntülendi. Magazin takipçileri Cemal Güzelci hayatını merak ediyor. Peki, Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Cemal Güzelci kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar…
Hülya Avşar’ın yeni aşkı magazin gündeminebomba gibi düştü. Yıllardır hayatına birini almayan Hülya Avşar, bir mekanda sevgilisi iş insanı Cemal Güzelci ile görüntülendi. Görüntülerin ardından Cemal Güzelci’nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Hülya Avşar’ın sevgilisi Cemal Güzelci kimdir? Cemal Güzelci kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte detaylar…
CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?
Cemal Güzelci Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı'dır. İş insanı Cemal Güzelci'nin eski Galatasaray'lı futbolcu Burak Yılmaz ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.
Cemal Güzelci, Pertevniyal Lisesi mezunudur. 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalışmış, 2002 yılında Derlüks’ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Güzelci Delüks Yatırım Holding'in büyük ortağı olmuştur. İyi derecede Rusça bilmektedir.