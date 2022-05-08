Gülben Ergen’e ne oldu? Gülben Ergen’in son durumu ne? Gülben Ergen’in sağlık durumu nasıl?

Gülben Ergen konserinde hayranlarının gözü önünde bayıldı. Gülben Ergen’in sahnede rahatsızlanması hayaranlarını korkuttu. Sağlık ekipleri, sahnede Ergen’e müdahale etti. Konserine kaldığı yerden devam etmek isteyen Gülben Ergen, sahnede ikinci kez rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Peki, Gülben Ergen’in son durumu ne? Gülben Ergen’in sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen’e ne oldu? Gülben Ergen neden bayıldı? İşte detaylar…

GÜLBEN ERGEN’E NE OLDU?

Düzce’de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı. Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı. Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.

GÜLBEN ERGEN’İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen’in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul’a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.