• 10 Mart 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:
Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı...
Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, bu defa bornozlu pozuyla takipçilerini şaşırttı. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirip poz verdi.
• 10 Mart 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:
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Bu Tarz Benim Tarzım programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla şaşırttı.
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Sosyal medya kullanıcıları, Candan'ın cesur paylaşımına ''Senin anan baban yok mu?'' ve ''Allah akıl fikir versin'' gibi yorumlarda bulunmuştu.
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