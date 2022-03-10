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MagazinNihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı...
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• 10 Mart 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:

Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı...

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen fenomen Nihal Candan, bu defa bornozlu pozuyla takipçilerini şaşırttı. Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirip poz verdi.

• 10 Mart 2022 - 15:35 • Son Güncelleme:
1Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...
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Bu Tarz Benim Tarzım programıyla ünlenen fenomen Nihal Candan, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla şaşırttı.

2Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Kendi güzellik merkezinde kalça kaldırma işlemi yaptıran Nihal Candan, bornozunu indirip poz verdi.

3Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Kalça kaldırma işlemi yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Nihal Candan, videoya şeftali emojisi koydu.

4Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde son model bir arabanın içinde verdiği göğüs dekolteli pozlarıyla topa tutulmuştu.

5Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Sosyal medya kullanıcıları, Candan'ın cesur paylaşımına ''Senin anan baban yok mu?'' ve ''Allah akıl fikir versin'' gibi yorumlarda bulunmuştu.

6Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Nihal Candan, şöhret kapısını araladıktan sonra kendi adını verdiği bir güzellik merkezi açtı.

7Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Bir dönem Survivor'da yarışan Nihal Candan, ''Acun Ilıcalı'nın başka bir projesinde daha yer alır mısın?'' sorusuna, ''En büyük projesi Survivor'dı, ondan başka düşünmüyorum'' yanıtını vermişti.

8Nihal Candan bornozunu indirip poz verdi Şeftali detayı...

Nihal Candan, oyunculuk teklifleri aldığını ancak yeteneği olmadığı için oyuncu olmayı düşünmediğini söylemişti.

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