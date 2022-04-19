Ece Erken'in isyanı: Bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), 27 Ocak tarihinde Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken, şimdilerde zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Bir süredir içine kapanan sadece sosyal medya aracılığıyla sevenleriyle iletişime geçen ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda oğlunun doğum gününü kutlamıştı. Ancak Ece Erken, yaşadığı bir olayla adeta çıldırmıştı.

"BİR BAKTIM BANKA HESABIMA BLOKE GELMİŞ"

Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘Abi' diyen, peşinde gezen 'Param yok, bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" demişti.

Ece Erken bu konunun peşini bırakmayacağını belirterek, "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle suçladığı kişi hakkında ağır ithamlarda bulunan Erken, 'Sokağa çıkarken utanman, ölüme sebebiyet vermekten kahrolman gerekirken uyduruk çekler yazıp ölen eşime iftira atıyorsun. Kasti benim hesabıma yaptığın bu blokeyle birlikte senin namussuz yaşamını, hapislerde çürüyeceğin günleri Allah nasip etsin ve yaptığın dolandırıcılığı herkese ispat edeceğim" demişti.

"ALLAH SENİ KURTARMIŞ"

Vefat eden eşine de seslenen ünlü sunucu, "En yakınların mal kaçırdı, ‘Çavuş’ soyadlı birinin üstüne yaptılar her şeyi… ‘Arkadaşım’ dediğin dolandırıcı şerefsiz çıktı. Borcu varken ‘borcu var’ dedi. Ah be Şafak’ım hiç dostun, hiç adam yokmuş çevrende. Allah seni kurtarmış" notunu düşmüştü.

"UMARIM BAŞINIZA GELMEZ"

Bu olayın ardından günler sonra Erken, yeni bir şok daha yaşadı. Eşinin yokluğuna alışmaya çalışan ve zor günler geçiren ünlü isim, bu kez de Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.

"Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diyerek tepkisini sosyal medya hesabından dile getiren ünlü sunucu, "Arkasından para için yapılan çirkinliklerin daha ne kadar süreceğini merak ediyorum. Ne yaşandıysa paylaşacağım elbet, çok az zaman kaldı. Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse, en az katiller kadar ifşa olacaklar! Ama hayat ne garip, bu ucuzluklara artık şaşırmıyorum. Meğer hepsi açmış. Başınıza gelmedikçe anlamazsınız. Umarım gelmez" dedi.