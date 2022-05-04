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MagazinDilan Çiçek Deniz'den düğün için sürpriz istek!
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Dilan Çiçek Deniz'den düğün için sürpriz istek!

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz geçtiğimiz temmuz ayında aşk yaşamaya başladığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan aralıkta romantik bir evlilik teklifi almış, 'Evet' yanıtını vermişti. İkili, bu yaz nikâh masasına oturacaklar.

04.05.2022 - 11:18 |
Dilan Çiçek Deniz'den düğün için sürpriz istek!

Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ramazan Bayramı'nın birinci gününü yalnız geçiren oyuncu, evde sıkılınca aile albümünü karıştırdı, anne ve babasının (Hale Ayağacı-Orhan Deniz) gençlik fotoğraflarını paylaştı.

TAKİPÇİLERİNDEN YARDIM İSTEDİ

Ailesinin düğün pastasına da yer veren 27 yaşındaki güzel, "Benimkilerin düğün pastasının aynısını yapabilecek olanlar beni yeşillendirsin lütfen" diyerek takipçilerine seslendi.

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