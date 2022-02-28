GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinÇağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
HaberlerMagazin Haberleri Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
ABONE OL

Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı. Evinde karantinada olan Şıkel, yaptığı paylaşımda; "Bir süre dinleneceğiz" ifadelerini kullandı.

28.02.2022 - 14:17 |
Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Çağla Şıkelin koronavirüs testi pozitif çıktı

 

BABASININ ÖLÜMÜNÜ ANLATTI: GİTTİĞİMDE YERDE YATIYORDU


Öte yandan geçtiğimiz hafta 'Katarsis' programına konuk olan Çağla Şıkel, babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşamıştı. Ünlü isim, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlatmıştı:

"Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu. Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak..."

Çağla Şıkel babasıyla ilgili "Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında" yorumunda bulunmuştu.

 

Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! 'Bağırdığımı hatırlıyorum'
İlgili Haber
Çağla Şıkel babasının ölümünü anlattı! 'Bağırdığımı hatırlıyorum'

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

Merve Boluğur paylaştı! 'Dekoltesi sınırda'

Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...

Arda Kural ve Yıldız Asyalı bir araya geldi! Şaşırtan aldatma itirafı...

Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 28 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Gelinim Mutfakta 28 Şubat puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, 28 Şubat günün birincisi kim oldu, kim elendi?

Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Sıradaki Haber