Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Manken ve sunucu Çağla Şıkel koronavirüse yakalandı. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü manken, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz. Ama iyiyiz bir süre dinleneceğiz" diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

BABASININ ÖLÜMÜNÜ ANLATTI: GİTTİĞİMDE YERDE YATIYORDU



Öte yandan geçtiğimiz hafta 'Katarsis' programına konuk olan Çağla Şıkel, babasının ölümünü anlatırken zor anlar yaşamıştı. Ünlü isim, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlatmıştı:

"Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayetel Kürsi okuduğumu hatırlıyorum. Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu. Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı. O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak..."

Çağla Şıkel babasıyla ilgili "Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında" yorumunda bulunmuştu.