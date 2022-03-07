Birce Akalay: Niye şiddeti meşrulaştırayım ki?

Başarılı oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz gün ünlü bir otelde objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşan 37 yaşındaki Akalay, şu an dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyerek, "Böyle bir çağda yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu, son dönemde ekrandaki dizilerin günlük hayatta yaşanan şiddeti tetiklediği iddialarına da yanıt verdi.

"TELEVİZYON EĞLENCE ARACIDIR"

Televizyonun eğitici, öğretici bir araç olmadığını söyleyen oyuncu, "Bu eğitim düzeyiyle alakalı. Televizyon eğitici ve öğretici bir yer değildir, eğlence aracıdır. İlkokulda öğretmenlerimiz 'Çocuklar televizyon aptal kutusudur, çok fazla bakmayın' derdi. Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için de sen eğer gerçekten eğitim düzeyin belli bir noktada isen, bunun ayrımına bir çocuk, bir ergen de varabilir" diye konuştu.

"DİKKAT ETMEDİĞİM GENÇ YAŞLARIM OLDU"

Akalay, "Sizin içinde şiddet olduğu için yer almadığınız bir proje oldu mu?" sorusuna ise, senaryosu şiddeti meşrulaştıran işlerde yer almadığını açıklayıp şöyle konuştu:

"Eğer özendiriyorsa, bunu eleştirmiyorsa, ya da bunu gerekçelendirmiyorsa, senaryo bu anlamda eksikse içinde olmak istemem. Bunu meşrulaştırıyorsa senaryo, orada olmak istemem. Buna dikkat etmediğim genç yaşlarım oldu, ama şu bilincimde dikkat ediyorum. Niye şiddeti meşrulaştırayım ki?"

"TATİL İÇİN FIRSAT BULAMIYORUM"

Öte yandan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de kameralara yansımıştı. Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğuna oturduğu bir dijital iş çektiklerini söyleyen Akalay, "Yaz gelmeden yayınlanır herhalde" şeklinde konuşmuş, bu aralar çok çalıştığını belirterek, "Tatil için fırsat bulamıyorum. Aralarda bir boşluk yakalarsam giderim herhalde" açıklamasında bulunmuştu.

Ticarete atılan oyuncu, "Bu kadar iyi geri dönüşler alabileceğimi zannetmiyordum. Çok mutluyum, bu süreç beni çok mutlu ediyor" demişti. Koronavirüsten yeni kurtulduğunu da söyleyen oyuncu, "Ben süreci evde geçirdim. Bir hastalığa bu kadar şükredeceğimi düşünmemiştim. Kendime çok güzel vakit ayırdım. Hayvanlarımla evimde zaman geçirdim" diye konuşmuştu.

"OYUNCU ARKADAŞLARIMIN ARKASINDAYIM"

Son dönemde tacize uğrayan oyuncu arkadaşlarıyla alakalı konuşan Akalay, "Umarım adalet yerini bulur. Gerçekten o anlamda mağdur olmuş oyuncu arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Doğru bildiğini söylemek suç değildir yani" ifadelerini kullanmıştı. (Milliyet)