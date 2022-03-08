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Magazin'Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşka geldi! Sarmaş dolaş poz...
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'Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşka geldi! Sarmaş dolaş poz...

Arka Sokaklar'da Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel bu diziyle geniş kitlelerce tanındı. 2019'da ayrılığı yapıma 2021'de geri dönen genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Kader Bozkurt ile Bebek'te görüntülendi.

08.03.2022 - 13:51 |
'Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel aşka geldi! Sarmaş dolaş poz...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Komiser’in (Özgür Ozan) oğlu 'Metin Çoban' karakterini canlandıran Furkan Göksel, geçtiğimiz pazar günü sevgilisi Kader Bozkurt’la Bebek’te objektiflere yansıdı.

Arka Sokakların Metini Furkan Göksel aşka geldi Sarmaş dolaş poz...

Hürriyet gazetesinden Sayit Durmaz'ın haberine göre; tatlı yemek için Bebek'te bir tatlıcıya giren ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen aşıklar, birbirlerine sarılarak, uzun süre sohbet etti.

 

"HEP SEN OL YANIMDA"


27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin yaş gününü, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” mesajıyla kutlamıştı.

Arka Sokakların Metini Furkan Göksel aşka geldi Sarmaş dolaş poz...

 

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