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Üniversite öğrencileri Sporfest ile coştu

Bayburt’ta Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Toplulukları tarafından ilk defa düzenlenen festival "Sporfest" renkli görüntülere sahne oldu.

07.03.2022 - 09:02 | | İHA
Üniversite öğrencileri Sporfest ile coştu

Bayburt Üniversitesinde spor, müzik ve eğlenceyi bir arada tutan bir festival düzenlendi. Öğrenciler arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla ilk defa düzenlenen Sporfest, Bâberti Külliyesi Açık Amfi alanında yapıldı.
Yüzlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen festival kapsamında halk oyunları gösterisi, zumba gösterisi, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlar ve müzik eğlence etkinlikleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında ayrıca katılımcılara, sucuk ekmek ve içecek ikramı da yapıldı.

Festivalde öğrencilerle birlikte zaman geçiren Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, gençliğin enerjisinin festival ruhuna yansıdığına tanıklık ettiklerini söyledi. Festivali yapma amaçlarının salgın sürecinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, yoğun ders temposuyla uğraşan öğrencilerin aynı zamanda stres atmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Öğrenci topluluklarını çok önemsediklerini belirten Rektör Türkmen, “Öğrencilerimizin sosyal hareketliliklerini ve etkileşimlerini artırmak bizler için oldukça önemli. Bu kapsamda öğrenci topluluklarımızı ve faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin özellikle topluluk çatısı altında gerçekleştirdikleri kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılmaları da oldukça önemli. Bu kapsamda, üniversitemizde zengin bir sosyal etkileşim oluşturabilmek adına bu tür faaliyetlerimize bahar dönemi boyunca devam edeceğiz. Bu dönemde öğrencilerimizle birlikte planladığımız etkinliklerimizin bir tarafında eğlence içerikli faaliyetler olduğu gibi diğer bir tarafında ise öğrencilerimizin kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler de yer alıyor.” dedi.


Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin üniversiteye değer kattığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Türkmen; festivalin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencileri ve destek olan akademik ve idari personelleri tebrik etti. Unutulmaz bir gün geçirdiklerini belirten öğrenciler ise festivalden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

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