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Kültür SanatBakan Koca açıkladı! Usta sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti
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Bakan Koca açıkladı! Usta sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.

03.05.2022 - 23:43 |
Bakan Koca açıkladı! Usta sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Karagöz Sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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