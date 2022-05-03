Bakan Koca açıkladı! Usta sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Karagöz sanatçısı Metin Özlen'in tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini duyurdu.
03.05.2022 - 23:43 |
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Karagöz Sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.