Bakan Koca açıkladı! Usta sanatçı Metin Özlen hayatını kaybetti

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Karagöz Sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 82 yaşında hayata veda etti. Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.