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Zonguldak'ta kadını domuz zannederek tüfekle öldürdü

Zonguldak’ta domuz zannettiği kadını öldüren Serment B. (50) Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Yaşlı kadının otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

05.10.2024 - 14:42 | | İHA
Zonguldak'ta kadını domuz zannederek tüfekle öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay Çaydamar Mahallesi Mehmet Zaman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre evinin bahçesinde ses duyan Serment B.(50) eline tüfeğine alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., ses doğru gittiğinde Senem Ç.'nin (65) kanlar içinde olduğunu gördü.

Zonguldakta kadını domuz zannederek tüfekle öldürdü


Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.’ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı. Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. bugün öğlen saatlerinde Zonguldak Adliyesine getirildi. Serment B.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.'nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.

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