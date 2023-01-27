Zonguldak'ta 'fuhuş' operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede
Zonguldak'ta, polisin 2 ay süren takibi sonucu 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
27.01.2023 - 11:13 | | İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, araştırma sonucu 8 kadının fuhşa teşvik edildiğini belirledi. 2 ay süren takibin ardından 6 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarından H.Ç. isimli kadın, S.A. ve Ş.K. ile 'fuhşa yer temini' suçundan Ş.K., M.V. ve B.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.