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Zonguldak'ta 'fuhuş' operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Zonguldak'ta, polisin 2 ay süren takibi sonucu 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarından gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

27.01.2023 - 11:13 | | İHA
Zonguldak'ta 'fuhuş' operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, araştırma sonucu 8 kadının fuhşa teşvik edildiğini belirledi. 2 ay süren takibin ardından 6 şüpheli, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarından H.Ç. isimli kadın, S.A. ve Ş.K. ile 'fuhşa yer temini' suçundan Ş.K., M.V. ve B.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

Zonguldakta fuhuş operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

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