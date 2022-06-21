Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
21.06.2022 - 14:19 |
Zonguldak ve Düzce illerinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşmasına yol açtı. Dereden gelen sel suları Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca girişinde ulaşımı engelledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Zonguldak-Düzce arası karayolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekiplerinin sel yaşanan bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor.