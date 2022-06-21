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Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı

Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşması sonucu sel meydana geldi. Trafiğe kapanan yol karayolları ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

21.06.2022 - 14:19 |
Zonguldak-Düzce yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı
Düzce'de sel! Araçlar suya gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı
Düzce'de sel! Araçlar suya gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı
Düzce'de sel! Araçlar suya gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı
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Zonguldak ve Düzce illerinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, Akçakoca ilçesi girişinde derenin taşmasına yol açtı. Dereden gelen sel suları Zonguldak-Düzce arası karayolunun Akçakoca girişinde ulaşımı engelledi. Sabah saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kaldı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sel nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Karayolları ekipleri uzun süren çalışmanın ardından Zonguldak-Düzce arası karayolunu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açtı. Karayolları ekiplerinin sel yaşanan bölgede çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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