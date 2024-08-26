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Zonguldak Devrek'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

26.08.2024 - 16:24 | | Ali Sencer ARSLAN/DEVREK(Zonguldak), (DHA)
Zonguldak Devrek'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Köylüler, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor.

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