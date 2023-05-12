Zincirleme kazada 7 kişi can verdi! Feci kaza sonrası görülmemiş bir olay yaşandı

Kaza, Adana-Ankara otoyolu Akçetekir mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akçetekir'den Pozantı istikametine giden iki aracın çarpışmasıyla başlayan kazaya 2'si polis, 4'ü otomobil 2'si tır toplam 13 araç karıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana ve Pozantı'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğin kapalı olduğu, polis ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban ve Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut'ta olay yerinde giderek bilgi aldı.

İddiaya göre, ölenlerden birinin yakını olduğu belirtilen şahıs, ambulans kaçırdı. Ekiplerin durdurmaya çalışmasına rağmen şüpheli ambulansla bölgeden uzaklaştı, yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar ise İhlas Haber Ajansı muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı.