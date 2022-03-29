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Zeytinburnu'nda silahlı kavga! 20 kişi birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

29.03.2022 - 14:18 | | Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda silahlı kavga! 20 kişi birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Zeytinburnunda silahlı kavga 20 kişi birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Zeytinburnunda silahlı kavga 20 kişi birbirine girdi, 5 kişi yaralandı

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