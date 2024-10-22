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Zeytinburnu'nda iş merkezinin deposunda yangın çıktı

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinin depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

22.10.2024 - 19:39 | | Baran AKKAYA/İSTANBUL, (DHA)
Zeytinburnu'nda iş merkezinin deposunda yangın çıktı

Yangın, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Maltepe Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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