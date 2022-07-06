Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'nda kritik operasyon! Hepsi öldürüldü

Terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinden de yeni haberler geliyor. İki bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda 20 PKK'lının etkisiz hale getirildiği paylaşıldı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

DÜN DE 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Dün de ilk haber Pençe-Kilit bölgesinden gelmişti. 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinini duyuran Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama da yapmıştı. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti; Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde de teröristlere yönelik operasyonlar düzenlenmişti. MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denilmişti.