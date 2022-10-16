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Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.10.2022 - 13:33 | | İHA
Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nda 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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