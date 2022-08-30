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Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

30.08.2022 - 08:54 | | Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)
Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

 

 

 

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