Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.