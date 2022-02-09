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Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı! Valilik resmen duyurdu, okullar tatil edildi

Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı. Resmen duyuruldu. Karaman ve Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

09.02.2022 - 18:34 | | İHA
Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı! Valilik resmen duyurdu, okullar tatil edildi

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ.

Niğde Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ilk ve ortaokullarda eğitim- öğretime yarın ara verildiğini, hamile ve engelli kamu personelinin ise bir gün idari izinli sayılacağını açıkladı.

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