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Yüz yüze eğitime ara verildi! Milli Eğitim'ten son dakika açıklaması

Yüz yüze eğitimle ilgili o ilimizde sıcak gelişme. İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, koronavirüs nedeniyle birçok derslikte yüz yüze eğitime ara verildi.

11.11.2021 - 19:55 | | Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
Yüz yüze eğitime ara verildi! Milli Eğitim'ten son dakika açıklaması

Narlıdere ilçesinde bulunan 39 öğretmen ve 521 öğrencinin yer aldığı Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu'nda, bazı öğretmen ve öğrencilerde koronavirüs tespit edildi. 21 derslikten 20'sinde, bu nedenle yüz yüze eğitime ara verildi. 1 derslikte ise yüz yüze eğitimin sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "Okul tamamen kapanmadı. 20 derslikte çevrim içi, online eğitim başladı. 1 sınıfta ise yüz yüze eğitim sürüyor" dedi.

 

 

 

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