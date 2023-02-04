Yurtta kar, Antalya'da bahar havası
Antalya’da hafta içi etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından bugün 15 dereceyi bulan sıcak havayla birlikte sahile ve piknik alanlarını doldurdu.
04.02.2023 - 15:30 | | DHA
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da güneşli hava hakim. Sıcaklığın 15 dereceyi bulduğu kentte sahil ve piknik alanlarına gitti.
Konyaaltı sahilinde bazı kişiler denize girip güneşlendi, kimisi ise yürüyüş yaptı.Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da güneşli hava hakim. Sıcaklığın 15 dereceyi bulduğu kentte sahil ve piknik alanlarına gitti. Konyaaltı sahilinde bazı kişiler denize girip güneşlendi, kimisi ise yürüyüş yaptı. Antalya'da güneşli havaya rağmen rüzgar da etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki soğuk havayı kent merkezine taşıyan rüzgar üşüttü.