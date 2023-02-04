Yurtta kar, Antalya'da bahar havası

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da güneşli hava hakim. Sıcaklığın 15 dereceyi bulduğu kentte sahil ve piknik alanlarına gitti.

Konyaaltı sahilinde bazı kişiler denize girip güneşlendi, kimisi ise yürüyüş yaptı.Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da güneşli hava hakim. Sıcaklığın 15 dereceyi bulduğu kentte sahil ve piknik alanlarına gitti. Konyaaltı sahilinde bazı kişiler denize girip güneşlendi, kimisi ise yürüyüş yaptı. Antalya'da güneşli havaya rağmen rüzgar da etkili oldu. Yüksek kesimlerdeki soğuk havayı kent merkezine taşıyan rüzgar üşüttü.