Yurt dışında seçime rekor katılım

YSK tarafından yapılan açıklamada, yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı belirtildi.

Yurt dışında yaşayan seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için sandık başında.

20 Mayıs'ta yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük noktalarında başlayan oy verme işleminin ilk gününde, temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullandı.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre ise ikinci günde, yurt dışındaki temsilciliklerde şu ana kadar 717 bin 612 kişi Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için oy kullandığı duyuruldu.