Yurt dışında oy verme işlemi başlıyor! Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim işliyor.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandıkları 75 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. TRT Haber'deki bilgiye göre gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında, oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı takvime göre 27 Nisan'da Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.