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Yurt dışında 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1 milyon 404 bin 381 olduğunu açıkladı.

06.05.2023 - 15:13 |
Yurt dışında 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı

YSK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri' için yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 739 olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 381 seçmen oy kullandı. Oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

 

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