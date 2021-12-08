Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 6'sı FETÖ üyesi, 9 kişinin yakalandığını açıkladı.
08.12.2021 - 11:17 |
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri kullandı.